الأحرار التعليمي تستضيف اجتماع مجلس نقابة الخدمات الصحية بالشرقية

استقبل الدكتور سامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وذلك لحضور اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بـ الخدمات الصحية، والذي عقد بقاعة الاجتماعات بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وذلك في إطار حرصه على التواصل الفعال مع كافة أطراف المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية

وذلك في حضور علي عبدالباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، وإبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ورؤساء اللجان النقابية الفرعية لنقابة العاملين بالخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

كلمة الدكتور سامح حسين

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى أعرب فيها عن امتنانه لحضور وكيل الوزارة الصحة بالشرقية للاجتماع، مؤكدًا أن هذه اللفتة الكريمة تعكس مدى اهتمام القيادة الصحية في الشرقية بجميع فئات المنظومة، وتعزز من روح التعاون والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الصحية والنقابية.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

ثم كلمة وكيل وزارة الصحة بالشرقية وفي بداية كلمته عن سعادته بالمشاركة في اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، مشيدًا بالدور الإيجابي للنقابات المهنية في تعزيز روح الانتماء بين العاملين، والمساهمة في حل المشكلات وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، تدعم كافة الجهود النقابية التي تصب في صالح العاملين بالقطاع الصحي.

الدور الوطنى والمجتمعى الهام

كما أكد وكيل الوزارة على الدور الوطني والمجتمعي الهام الذي تقوم به النقابة العامة، ودورها الداعم للعاملين بالخدمات الصحية، ومؤكدًا أيضًا على أهمية تكاتف الجميع من أجل رفع كفاءة منظومة العمل الصحية، والمساهمة في تحقيق مطالب جميع العاملين بالخدمات الصحية المشروعة بتحسين الحياة الصحية الآمنة والكريمة لهم.

الدكتور هانى جميعة

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة على أهمية التفاعل الإيجابي من جميع العاملين بالمنظومة الصحية مع الكيان النقابي، وتعزيز الانضمام إلى النقابة العامة للاستفادة من خدماتها المتنوعة، مؤكدًا أن قوة النقابة تنبع من وعي وانتماء أعضائها، وأن المديرية تدعم هذا التوجه بما يحقق الصالح العام للعاملين كما توجة بالشكر لمدير عام المستشفى على حسن الاستقبال والتنظيم

على عبدالباسط رئيس النقابة

كما تقدم علي عبدالباسط رئيس النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للدكتور هاني جميعة على تلبية الدعوة وحضوره الكريم، وعلى دعمه المستمر للنقابة وحرصه الدائم على التواصل مع ممثلي العاملين والاستماع إلى مطالبهم،

مدير عام الشئون المالية والإدارية

كما أكد إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، على أهمية التكامل بين العمل النقابي والإداري بما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل لجميع العاملين، ويمثل نموذجا إيجابيا في دعم حقوق العاملين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

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