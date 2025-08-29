الجمعة 29 أغسطس 2025
مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية تنظم يوما علميا وورشة عمل بقسم العيون

قال الدكتور سامح حسين عبد الحميد مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية إنه اليوم أقيم بقاعة التدريب بقسم الرمد يوم علمي بالمستشفى وذلك بحضور أطباء القسم من الاستشاريين والأخصائيين والنواب، حيث قام الدكتور أحمد محمد سعيد أستاذ بقسم الرمد جامعة بنها بإلقاء محاضرة عن المياه الزرقاء وتم عقد ورشة عمل عن عمليات المياه الزرقاء ويت لاب WET LAB  hands-on وذلك بحضور الدكتورة الشيماء حاتم  نائب المدير. 

الأحرار التعليمي تستضيف اجتماع مجلس نقابة الخدمات الصحية بالشرقية

وجاء ذلك بناء على توجيهات  الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لمدير عام المستشفى بضرورة عقد دورات تثقيفية وأيام علمية وندوات تعليمية وتوعوية للعاملين والأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى حتى يستطيع تقديم خدمة جيدة للمرضى.

وأضاف مدير عام المستشفى أن ذلك اليوم  العلمى ثرى بالمعلومات العلمية الهامة والقيمة، التى تم شرحها وطرحها من خلال المحاضرة التى ألقاها المحاضر، والتأكيد على بعض النقاط العلمية التى استفاد منها الحضور بشكل كبير.

يوم علمي بمستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية حول عسر النطق والحبسة اللغوية

وأوضح الدكتور محمد أبو ستيت نائب المدير لشئون التدريب والبحث العلمي والتعليم الطبى المستمر رئيس قسم الرمد  اهمية الحضور على هذه المحاضرات العلمية وورشة العمل التى أقيمت  ودورهم المتميز فى البحث العلمى والتدريب داخل القسم، والتى تساهم بدورها فى رفع كفاءتهم المهنية بالقسم، وتقديم خدمة طبية أفضل ومميزة للمرضى المترددين على القسم والعيادة الخارجية والعمليات الجراحية الخاصة لقسم العيون.

