رئيس "المستشفيات التعليمية" يتفقد أعمال تطوير مستشفى الأحرار بالشرقية

قام الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وذلك لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

رافَق عبدالغفارخلال الزيارة الدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وكان فى استقباله الدكتور سامح حسين، مدير مستشفى الأحرار، ومديري الإدارة الهندسية، وإدارة المشروعات، والتفتيش المالى والإدارى، والشئون المالية، والشئون القانونية برئاسة الهيئة، ونواب مدير المستشفى ورؤساء الأقسام المعنية، ومسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

أعمال التطوير بالمبنى الرئيسي

شملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالمبنى الرئيسي للمستشفى، وشدد سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، وطالب بوضع خطة تطوير واضحة للمستشفى وعدم تعارض الأعمال الجارية مع الأعمال الإنشائية فى السنوات القادمة، كما أشار بضرورة سرعة الانتهاء بالكامل من دورين بالقسم الداخلي، وذلك حتى لا تتأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

البدء فى مشروع مبنى العيادات

كما تفقد العيادات التعويضية الجديدة وأشار إلى ضرورة البدء في مشروع مبنى العيادات الجديد وذلك استمرارا للمتابعة الميدانية المتواصلة لكافة أعمال التطوير الجارية بوحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية،

ضرورة اجتماع اللجنة بشكل منتظم

كما اجتمع بأعضاء فريق السلامة والصحة المهنية وشدد بضرورة اجتماع اللجنة بشكل منتظم والتصميم على تنفيذ توصياتها، كما اجتمع بمديرة الصيدلية ، وشدد على ضرورة مراعاة مصلحة المرضي الصحية، وأيضا اقتصاديات الدواء وضرورة تفعيل لجان الدواء وإشراف الهيئة على تفعيل سياسات توريد الادوية.

الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة

تأتى هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية والبيئة الخدمية المناسبة لتلقى الخدمات الطبية فى جميع الوحدات التابعة لها.

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