محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلا جديدا

في لفتة إنسانية نالت إشادة واسعة، قدمت أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد، أحد أبناء محافظة المنيا، خالص الشكر والتقدير للواء عماد كدواني محافظ المنيا، عقب استجابته الفورية لمطلبهم وبناء منزل جديد يليق بظروف نجلهم.

محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلًا جديدًا، فيتو

وقد عمت أجواء الفرحة منزل الأسرة، حيث عبر شنودة عن امتنانه قائلًا: "شكرًا سيادة المحافظ"، في لحظة مؤثرة عكست حجم السعادة التي غمرت قلبه بعد تحقيق حلم العمر.

محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلًا جديدًا، فيتو

وأكدت أسرة الطالب أن سرعة استجابة المحافظ عكست اهتمامه البالغ بالحالات الإنسانية وحرصه الدائم على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدين بموقفه الذي أعاد البسمة لوجوههم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.