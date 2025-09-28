الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلا جديدا

في لفتة إنسانية نالت إشادة واسعة، قدمت أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد، أحد أبناء محافظة المنيا، خالص الشكر والتقدير للواء عماد كدواني محافظ المنيا، عقب استجابته الفورية لمطلبهم وبناء منزل جديد يليق بظروف نجلهم.

وقد عمت أجواء الفرحة منزل الأسرة، حيث عبر شنودة عن امتنانه قائلًا: "شكرًا سيادة المحافظ"، في لحظة مؤثرة عكست حجم السعادة التي غمرت قلبه بعد تحقيق حلم العمر.

وأكدت أسرة الطالب أن سرعة استجابة المحافظ عكست اهتمامه البالغ بالحالات الإنسانية وحرصه الدائم على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيدين بموقفه الذي أعاد البسمة لوجوههم.

 

