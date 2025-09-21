توفي شخص وأصيب ستة آخرون جراء حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، بالإضافة إلى تحرير محضر بالحادث.

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

وكان مركز العمليات الأمنية تلقى بلاغًا عن وقوع الحادث، الذي حدث عند مدخل الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في المنيا

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شخص وإصابة ستة آخرين، الذين تعرضوا لجروح وكدمات وكسور مختلفة، بالإضافة إلى اشتباه في إصابات ما بعد الارتجاج، وجميعهم من ساكني محافظة أسيوط.

مستشفى سمالوط النموذجي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، كما تم إبلاغ النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

