رئيس "مياه المنيا" يناقش خطط تطوير مراكز خدمة العملاء

المهندس حسن يحيى
المهندس حسن يحيى حسن، فيتو

عقد المهندس حسن يحيى حسن، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعًا مع محمد صلاح، مدير عام خدمة العملاء والخط الساخن بالشركة القابضة، لمناقشة خطط تطوير مراكز خدمة العملاء وآليات تطوير الخدمات المقدمة إلكترونيًّا.

 

ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة هبة بدوي، رئيس القطاع التجاري بشركة مياه المنيا، وممثلي إدارات خدمة العملاء والخط الساخن والإعلام والتوعية بالشركة القابضة.

 

 و تم استعراض سبل تطوير منصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الرقمية بالمنيا، لتشمل مجموعة من الخدمات التفاعلية، وفي مقدمتها خدمات توصيل مياه الشرب للمنازل مع تحديد المستندات المطلوبة لكل خدمة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها.

كما ناقش الاجتماع آليات تطوير منهجية العمل في إدارات الإعلام والتوعية خلال الفترة القادمة لإبراز مجهودات الدولة فى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ونشر الوعى باعتبارها قنوات التواصل مع المواطنين، كما تم التأكيد على أهمية توحيد الرسائل التوعوية وتكاملها مع خدمات العملاء، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة التواصل مع الجمهور.

