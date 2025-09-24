انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا (صور)

انهار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة المنيا صباح اليوم الأربعاء.

انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة المنيا بحي وسط مدينة المنيا بجوار فندق لوتس.

عقار مكون من 5 طوابق دون أي خسائر بشرية

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق دون أي خسائر بشرية ولكن تسبب في تلف سيارة وحفار في محيط المكان.

فرض كردون أمني حول المكان

تم فرض كردون أمني حول المكان وفصل المرافق عن العقار المنهار للحفاظ على سلامة المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

