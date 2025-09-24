الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا (صور)

انهيار عقار من 5
انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا

انهار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة المنيا صباح اليوم الأربعاء.

انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انهيار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة المنيا بحي وسط مدينة المنيا بجوار فندق لوتس.

عقار مكون من 5 طوابق دون أي خسائر بشرية 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى البلاغ، وتبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق دون أي خسائر بشرية ولكن تسبب في تلف سيارة وحفار في محيط المكان.

فرض كردون أمني حول المكان

تم فرض كردون أمني حول المكان وفصل المرافق عن العقار المنهار للحفاظ على سلامة المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انهار عقار مكون من 5 طوابق في مدينة المنيا انهار عقار مكون من 5 طوابق مدينة المنيا انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم

مواد متعلقة

بتهمة النصب والاحتيال، حبس موظف خدمة العملاء الوهمي بالمنيا

رئيس "مياه المنيا" يناقش خطط تطوير مراكز خدمة العملاء

تحدٍ وإصرار، شنودة كفيف المنيا يخطف الأنظار بعمله في ورشة لحام

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

زوج ينهي حياة زوجته في إحدى قرى المنيا بسبب خلافات مادية

جنايات المنيا تنظر أولى جلسات محاكمة قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بدلجا

شاب ينهي حياته شنقًا في المنيا

الأكثر قراءة

أنا اسمي مريم ومش هاممني حد، القبض على بطلة فيديو سب زميلاتها بالمدرسة

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع جديد في الرمان والعنب وانخفاض البرتقال أبو سرة

جيمي كيميل يهاجم ترامب في أول حلقة له بعد عودة برنامجه (فيديو)

نيران صديقة، متحدث الأهلي السعودي يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads