بتهمة النصب والاحتيال، حبس موظف خدمة العملاء الوهمي بالمنيا

قررت النيابة العامة بالمنيا، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة المنيا.

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء البنوك، وإيهام ضحاياه بضرورة تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في سحب مبالغ مالية من حساباتهم.

حبس متهم أوهم المواطنين بصفته موظف بخدمة عملاء البنوك بالمنيا

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبحوزته 3 هواتف محمولة و6 شرائح هاتف محمول، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. وبمواجهته، أقر بالوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

