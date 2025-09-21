تحدٍ وإصرار، شنودة كفيف المنيا يخطف الأنظار بعمله في ورشة لحام

خطف شنودة مؤمن، الشاب الكفيف من قرية البرشا التابعة إداريًا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يظهره وهو يعمل بكفاءة عالية في ورشة لحام وحدادة، رغم فقدانه للبصر.

وأثار الفيديو إعجاب المتابعين، الذين أشادوا بتحدي شنودة وإصراره على تحقيق النجاح والاعتماد على الذات، مما يجسد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تخطي الصعاب وتحقيق الإنجازات.

قال شنودة مؤمن، الشاب الكفيف من قرية البرشا بملوي: إنه يبلغ من العمر 13 عامًا، وقد فقد بصره بسبب عيب خلقي.

وأضاف أنه يدرس حاليًا في مدرسة النور للمكفوفين، حيث تمكن من تحقيق إنجاز كبير بحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة المنيا.

ويظهر شنودة من خلال عمله في ورشة اللحام والحدادة قدرته الكبيرة على التحدي والإصرار، مما جعله يُلهم الكثيرين ويخطف أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه يدرس في محافظة المنيا ويحاول التوفيق بين دراسته وعمله في ورشة اللحام والحدادة، حيث يحصل على 3 أيام إجازة من الدراسة ليصرف على نفسه وعلى دراسته.

وأكد شنودة مؤمن أنه يحلم بالالتحاق بكلية الهندسة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو عمله في ورشة اللحام والحدادة.

وأضاف أن الدعم والتشجيع الذي وصل إليه يزيده إصرارًا على تحقيق أهدافه وتحدي الصعاب.

