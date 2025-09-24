الأربعاء 24 سبتمبر 2025
محافظات

صحة المنيا تنعى طبيبة صيدلانية توفيت خلال أداء عملها

مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية

نعت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، الدكتورة هند عاطف، الصيدلانية بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا بصيدلية الطوارئ، والتي وافتها المنية اثناء تأدية عملها بالمستشفي نتيجة حدوث نزيف بالمخ.

صحة المنيا تنعى طبيبة صيدلانية توفيت خلال أداء عملها

وتقدم الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، من خلال بيان رسمي صدر عبر صفحة المديرية موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بخالص العزاء والمساواة في وفاة الدكتورة هند عاطف الصيدلانية بمستشفى للتأمين الصحي بالمنيا.

الدكتورة هند عاطف صيدلانية بمستشفي للتأمين الصحي بالمنيا

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة طبيبة صيدلانية خلال أداء عملها بمستشفي التأمين الصحي بالمنيا.

وفاة الطبيبة هند عاطف صيدلانية

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة الطبيبة هند عاطف صيدلانية بمستشفى للتأمين الصحي بالمنيا بصيدلية الطوارئ أثناء أداء عملها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

