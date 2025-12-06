مخاطر تناول الصبغة الحمراء الاصطناعية “Red Dye 40”

18 حجم الخط

يعج نظامنا الغذائي الحديث بالألوان الزاهية؛ من حبوب الإفطار ذات المظهر الفاكهي، إلى الحلوى ذات الألوان المبهجة، وكعكات أعياد الميلاد المغطاة بطبقات قوس قزح، ولكن هذه الألوان الجميلة غالبا ما تكون نتيجة لـصبغات صناعية تستخدم كمضافات غذائية لإضفاء اللون.

في الآونة الأخيرة، تخضع جميع صبغات الطعام الاصطناعية لتدقيق مكثف بسبب مخاطرها الصحية المحتملة، وتبرز إحداها – صبغة "أحمر ألورا إيه سي"، المعروفة باسم “Red Dye 40” كمصدر قلق خاص، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

صبغة "أحمر ألورا إيه سي"

تشتق الصبغة الحمراء 40 من البترول، وهذا يعني أن البشر يصنعونها، باستخدام عملية كيميائية تبدأ بالنفط الخام، والنفط الخام هو نوع من الزيت الخام غير المكرر الموجود تحت الأرض، ورغم أنه أساس لمنتجات أخرى مثل البنزين ووقود الطائرات، فإن الصبغة الحمراء 40 تصنع بعملية كيميائية مختلفة تماما.

تخضع الصبغات الاصطناعية مثل الصبغة الحمراء 40 لاختبارات للكشف عن الملوثات، وقد اعتبرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تاريخيا آمنة للاستهلاك البشري، لكن هذا بدأ يتغير في السنوات الأخيرة.

فأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستتخذ خطوات للتخلص التدريجي من استخدام الصبغة الحمراء 40 وعدة صبغات اصطناعية أخرى بحلول نهاية عام 2026.

وجاء هذا الخبر في أعقاب إعلان يناير 2025 بأن الإدارة حظرت استخدام الصبغة الحمراء 3، داعية إلى إزالتها من الأطعمة والمشروبات بحلول عام 2027 ومن الأدوية بحلول عام 2028.

المخاوف الصحية المحتملة المرتبطة بالصبغة الحمراء 40

الصبغة الحمراء 40 عادة ما تستخدم إلى جانب مضافات غذائية أخرى، مما يجعل من الصعب تحديد أي صبغة بالضبط ترتبط بأعراض معينة، ومع ذلك، تكون بعض الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بالصبغة الحمراء 40:

فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD)

يعتقد أن الصبغة الحمراء 40 ترتبط بفرط النشاط والتغيرات السلوكية، مثل التهيج والاكتئاب، لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وهذا لا يعني أن الصبغة الحمراء 40 تسبب ADHD، بل يعني أن الأطفال المصابين بهذا الاضطراب قد يكونون حساسين بشكل خاص للصبغة.

وينصح الآباء الذين شخص أطفالهم بـ ADHD بمحاولة إزالة الصبغات، بما في ذلك الصبغة الحمراء 40، من نظامهم الغذائي لمدة أسبوع أو أسبوعين لملاحظة استجابة أجسادهم. قد يلاحظون تحسنًا في السلوك، أو قد يدركون مدى تأثير النظام الغذائي عند إعادة إدخال هذه الأطعمة ورؤية ردود فعل الطفل.

تفاعلات الحساسية

قد تؤدي الحساسية تجاه الصبغة الحمراء 40 إلى تحفيز الجسم لإطلاق الهيستامين، وهي مادة كيميائية تلعب دور في أعراض الحساسية، قد تشمل الأعراض:

الصداع.

الشرى والربو.

تهيج الجلد.

العطس.

دموع العينين.

إذا كان الشخص يشك في أن لديه عدم تحمل للصبغة الحمراء 40، يجب قطعها من النظام الغذائي لفترة لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تختفي.

الروابط المحتملة بالسرطان

لطالما اعتبرت الصبغة الحمراء 40 بديل صحي لصبغات أخرى ثبت أن لها روابط قوية بالسرطان، ولكن الصبغة الحمراء 40 لها روابط خاصة بها، فهي تحتوي على مادة بي-كريسيدين (p-Cresidine)، والتي يعتقد أنها مادة مسرطنة.

كما تحتوي على كميات ضئيلة من البنزين، وهو مادة مسرطنة معروفة، ورغم أن البنزين نفسه لا يضاف إلى الصبغة الحمراء 40، إلا أنه يمكن أن يتكون كناتج ثانوي لعملية تصنيعها، وتشير بعض الدراسات إلى أن الكمية الصغيرة من البنزين في الصبغة لا تشكل خطر، لكن العلم لم يتضح بعد.

في بعض الدراسات المختبرية، وجد الباحثون أن استهلاك جرعات عالية من صبغات الطعام كان مرتبط بنمو الأورام.

الأطعمة والمنتجات التي تحتوي على الصبغة الحمراء 40

تكاد الأطعمة المعبأة والمعالجة تحتوي دائما على صبغات طعام اصطناعية، وتعد الصبغة الحمراء 40 واحدة من أكثرها استخداما، يمكن أن تدرج على ملصقات الطعام أيضًا تحت الأسماء التالية:

Red 40

Red 40 Lake

FD&C Red No. 40

FD&C Red No. 40 Aluminum Lake

تشمل الأطعمة التي تتضمن عادة الصبغة الحمراء 40:

الحلوى والعلكة.

الكعك والتغطية السكرية (الكريمة).

حبوب الإفطار.

الرقائق والوجبات الخفيفة المالحة.

مشروبات الطاقة.

الآيس كريم.

المعجنات.

مساحيق البروتين.

البودينغ.

المشروبات الغازية.

المشروبات الرياضية.

الزبادي.

