بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

حقق فريق نادي بوروسيا دورتموند الفوز علي نظيره فريق ماينز بهدفين مقابل لاشي في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم السبت على ستاد أوبل إرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل هدفي بوروسيا دورتموند، دانيال سفينسون أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27، وجاء الهدف الثاني عن طريق كريم آدمي في الدقيقة 40.

 

ترتيب بوروسيا دورتموند وماينز في الدوري الألماني

وبتلك النتيجة يصل رصيد بوروسيا دورتموند إلى 13 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يأتي ماينز  في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط فقط.

