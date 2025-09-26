السبت 27 سبتمبر 2025
عصام كامل

رياضة

أسامة جلال يغيب عن بيراميدز أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة

أسامة جلال
أسامة جلال

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، عن تفاصيل إصابة المدافع أسامة جلال خلال مواجهة الأهلي السعودي في كأس الانتركونتيننتال.

وغادر جلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة مصاب في نهاية الشوط الأول، والتي انتهت بتتويج بيراميدز بلقب كأس القارات الثلاث.

وأوضح المنيري أن الفحوصات الطبية والأشعة أكدت تعرض اللاعب لتمزق في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع برنامج تأهيلي خاص لتسريع عودته للملاعب.

وبذلك، سيغيب أسامة جلال عن مواجهة بيراميدز المقبلة ضد طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز، المقرر إقامتها غدا السبت.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

وتُقام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في تمام الثامنة مساءً (8:00) على أرضية استاد الدفاع الجوي، ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

بيراميدز طلائع الجيش بيراميدز وطلائع الجيش الأهلي أسامة جلال كأس القارات الثلاث

