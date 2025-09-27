ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان 2-2 في الشوط الأول بالديربي (فيديو)

ديربي مدريد، تعادل ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2ـ2 في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

وتقدم أتليتكو عن طريق روبين لي نورماند في الدقيقة 14، ونجح مبابي في إدراك التعادل في الدقيقة 25.

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني للريال في الدقيقة 36، ثم سجل أتليتكو مدريد الهدف الثاني عن طريق كليمنت لونجليه في الدقيقة 44 لكن تم الغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونجح الكسندر سورلوث في تسجل هدف التعادل لاتليتكو مدريد في الدقيقة 3+45.

لو نورماند يشعل ديربي مدريد بتسجيله هدف التقدم لأتليتيكو#الدوري_الإسباني #LaLiga pic.twitter.com/U7EYFvLcPR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

غولير يضيف الهدف الثاني لريال مدريد ⚽️🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/YpXE7NduGl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي

تشكيل أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمون لونجليه - هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي.

الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو

وكان تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الميرينجي لديربي العاصمة أمام غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة النادي الملكي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - أسينسيو - كاريراس - فران جارسيا - هويسن.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو - جونزالو - دياز – ماستانتونو.

