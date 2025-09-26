انطلاق بطولة الأهلي الكبرى لأكاديميات كرة القدم بفرع مدينة نصر

انطلقت بطولة الأهلي الكبرى لأكاديميات كرة القدم، اليوم الجمعة، على ملاعب أكاديمية النادي فرع مدينة نصر، وسط مشاركة واسعة من فرق الأكاديميات المختلفة.

وتستمر منافسات البطولة حتى منتصف شهر فبراير المقبل، وتُقام بنظام الدوري من دورين، بمشاركة 74 فريقًا.

وتشمل البطولة ست مسابقات لمواليد: 2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017.

وتُعد البطولة جزءًا من خطة أكاديمية الأهلي الهادفة إلى تطوير اللاعبين الصغار، من خلال تنظيم مسابقات قوية تتيح لهم الاحتكاك مع مستويات فنية مختلفة، وتعزز من خبراتهم داخل الملعب.

كما تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب المميزة داخل الأكاديميات، ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم ومهاراتهم الفنية في أجواء تنافسية احترافية.

