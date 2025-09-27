التعادل يسيطرعلي مباراة ريال مدريد وأتليتكو بعد 30 دقيقة

ديربي مدريد، يسطير التعادل علي مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بنتيجة 1/1 بعد مرور 30 دقيقة، في اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

وتقدم أتليتكو عن طريق روبين لي نورماند في الدقيقة 14، ونجح مبابي في إدراك التعادل في الدقيقة 25.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي

تشكيل أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمون لونجليه - هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي.

الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو

وكان تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الميرينجي لديربي العاصمة أمام غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة النادي الملكي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - أسينسيو - كاريراس - فران جارسيا - هويسن.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو - جونزالو - دياز – ماستانتونو.

