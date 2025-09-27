سيد عبد الحفيظ يتصدر تريند إكس بعد هجومه على مدحت شلبي

تصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، منصات وسيلة التواصل الاجتماعي إكس، بعد هجومه على الإعلامي مدحت شلبي.

وتصدرت رسالة سيد عبدالحفيظ للإعلامي مدحت شلبي موقع التواصل الاجتماعي إكس، بعدما قال: "‏إنك تبقي عزيز وغالي وأنت مش موجود.. أحسن بكتير جدًا من إنك تبقى بلا قيمة وإنت موجود".

وهاجم سيد عبد الحفيظ، الإعلامي مدحت شلبي، بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير بحق محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، والتي تسببت في أزمة كبيرة وصلت إلى أروقة القضاء.



وقال سيد عبد الحفيظ خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "MBC مصر: "التشكيك في مرض شخص أمر غير مقبول، حتى بعد التبرير والحديث عن التهدئة، ما قيل لا يمكن تجاوزه وافتعال حاجة علشان تاخد بيها حاجة تانية مش حاجة حلوة".

