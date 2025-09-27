السبت 27 سبتمبر 2025
سيد عبد الحفيظ: الخطيب له فضل كبير علي وأنا مش بنسى (فيديو)

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي أنه لم يحدث أي خلاف بينه وبين رئيس النادي محمود الخطيب وأن ما حدث كان مجرد اختلاف في الرؤية في وقت ما.

 

وأضاف “عبد الحفيظ” خلال حواره على قناة إم بي سي مع إبراهيم فايق أن الخطيب أول من وضعه على الطريق لكي يكون مدير كرة، متابعًا: "وأنا بشيل المعروف ومش بنسى اللي بيحصل معاي والخطيب بالنسبة لي أخ أكبر".


ووواصل: "أول مرة أسمع اسمي في هذا المنصب كان بسببه في نوفمبر 2010، حينها كنت أعمل كمنسق، وبعد أخذ رأيه رشحني لشغل المنصب، وقال لي بثقة: أنا متأكد أنك ستكون نموذجًا ناجحًا".

 

وأضاف: "دائمًا أحاول أن يكون كل من يعمل معي يعرف بفضله، وقد يكون هناك اختلاف مع بعض الأشخاص، لكن العلاقة مع الكابتن الخطيب لم تكن خلافًا أبدًا، بل دعمًا وتشجيعًا".

وأشار عبد الحفيظ إلى أن هذا مجرد جزء من الصورة، وأن العلاقة مع الجميع في النادي جيدة: “الجزء لا يمكن أن يغطي الكل، لكن الكل يغطي الجزء”.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريًّا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

