بمشاركة أحمد حجازي، موعد مباراة نيوم والرياض بالدوري السعودي

يحل فريق نيوم المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، ضيفًا على الرياض اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. 

موعد مباراة نيوم والرياض 

ومن المقرر أن تقام مباراة نيوم والرياض اليوم في تمام الساعة 6:20 بتوقيت مصر.

وكان فريق  نيوم تلقى هزيمة غير متوقعة أمام الحزم بنتيجة 1 – 2، ليودع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32. 

ويحتل نيوم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط.

 بينما يحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة الرابعة.

