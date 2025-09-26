الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة النصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

 تترقب الجماهير العربية والسعودية، مباراة النصر واتحاد جدة اليوم الجمعة، والتي ستقام على ملعب «الإنماء» ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

 وسيتم إقامة مباراة الاتحاد والنصر في مسابقة الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة الاتحاد والنصر عبر قناة "ثمانية 1" عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يتقاسم النصر واتحاد جدة  صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم حتى الآن بعدد 3 مباريات برصيد 9 نقاط لكل منهما وسط تفوق النصر في الصدارة بفارق الأهداف.

ويستقبل اتحاد جدة ضيفه النصر والذي يتساوى معه في الترتيب بـ9 نقاط لكل منهما، ولكن الأخير يتفوق على مستوى فارق الأهداف المسجلة بعد بداية مثالية لفريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي سجل 12 هدفا في 3 مباريات ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وتواجه كريستيانو رونالدو وبنزيما في 9 مباريات بكافة البطولات ويتساويان بـ3 انتصارات لكل منهما.

وساهم كل منهما بـ7 أهداف في هذه المواجهات حيث سجل رونالدو 6 أهداف وتمريرة حاسمة، بينما أحرز بنزيما 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي البرتغالي جورجي جيسوس الاتحاد والنصر اتحاد جدة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس جورجى جيسوس كريستيانو رونالدو كريستيانو مباراة النصر واتحاد جدة مباراة الاتحاد والنصر

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

ضياء السيد: كيروش لن يقود الأهلي وبرونو لاجي الحل الأنسب

طارق يحيى: ما يحدث ضد محمود الخطيب شيء غريب جدا

مذهل مهاريا، ماذا قدم هيثم حسن أمام برشلونة قبل انضمامه لمنتخب مصر؟

رأسه اصطدم بجدار وعائلته محطمة، تفاصيل وفاة مهاجم آرسنال السابق بعد حادث خطر أثناء مباراة

بمشاركة هيثم حسن، برشلونة يقسو على ريال أوفييدو بثلاثية بالدوري الإسباني (فيديو)

حكام مباريات يوم السبت بالدوري المصري، أبرزها مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

المندوه: ظروف الزمالك المالية "صعبة" والدخل لا يكفي لسداد المديونيات ومستحقات الألعاب

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

تحذير من ملاحة خليج السويس وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads