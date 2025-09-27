السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يسعى للانفراد بالصدارة أمام قطر في قمة الدوري القطري

أكرم توفيق،فيتو
أكرم توفيق،فيتو

يلتقي نادي الشمال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق فريق قطر التي ستقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري القطري.

موعد مباراة الشمال وقطر بالدوري القطري 

ومن المقرر أن تقام مباراة  الشمال أمام  قطر مساء اليوم السبت،في تمام الثامنة مساء اليوم السبت بملعب “أحمد بن علي”.

ويتقاسم ناديا الشمال وقطر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، حيث سقط الشمال في فخ التعادل السلبي أمام الغرافة بالجولة الماضية في المباراة التي تم اختيار أكرم توفيق  أفضل لاعب فيها.

في حين تغلب نادي قطر على الشحانية بهدف دون مقابل، ليسعى كل طرف في مباراة اليوم لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري القطري وقطع خطوة مهمة في سباق المنافسة على حصد اللقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم توفيق فريق الشمال فريق قطر نادي الشمال نادي قطـر

مواد متعلقة

بمشاركة أحمد حجازي، موعد مباراة نيوم والرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

رونالدو VS بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

بعد خسارته أمام بيراميدز، موعد مباراة أهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لأهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

بمشاركة كوكا، موعد مباراة الاتفاق وضمك بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

ضياء السيد: كيروش لن يقود الأهلي وبرونو لاجي الحل الأنسب

الأكثر قراءة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

تغييرات أشد من الأعاصير، توفيق عكاشة: تنفيذ مخطط جديد بالمنطقة خلال أسابيع

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads