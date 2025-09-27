بمشاركة أكرم توفيق، الشمال يسعى للانفراد بالصدارة أمام قطر في قمة الدوري القطري

يلتقي نادي الشمال المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أكرم توفيق فريق قطر التي ستقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري القطري.

موعد مباراة الشمال وقطر بالدوري القطري

ومن المقرر أن تقام مباراة الشمال أمام قطر مساء اليوم السبت،في تمام الثامنة مساء اليوم السبت بملعب “أحمد بن علي”.

ويتقاسم ناديا الشمال وقطر جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 13 نقطة، حيث سقط الشمال في فخ التعادل السلبي أمام الغرافة بالجولة الماضية في المباراة التي تم اختيار أكرم توفيق أفضل لاعب فيها.

في حين تغلب نادي قطر على الشحانية بهدف دون مقابل، ليسعى كل طرف في مباراة اليوم لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري القطري وقطع خطوة مهمة في سباق المنافسة على حصد اللقب.

