بمشاركة كوكا، موعد مباراة الاتفاق وضمك بالدوري السعودي

 يحل فريق الاتفاق المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا،  ضيفًا على ضمك اليوم الجمعة، بمدينة "خميس مشيط"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري السعودي.
ويحتل الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط، حصدها من فوز وحيد وتعادل وهزيمة.

بينما يأتي ضمك في المركز الخامس عشر  بنقطة واحدة  وذلك بعدما تعادل في لقاء وحيد وخسر مباراتين.
وودع ناديا ضمك والاتفاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ 32 عقب الهزيمة من ناديي النجمة والباطن على الترتيب.

ويرغب أحمد حسن كوكا في تسجيل ثاني أهدافه مع الاتفاق، وذلك بعدما سجل هدفًا في هزيمة الاتفاق ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

