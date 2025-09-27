السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

مونديال الشباب، يدخل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم السبت، مواجهة صعبة أمام نظيره الياباني، في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم، التي تقام في ضيافة تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 19 أكتوبر المقبل.

منتخب مصر للشباب، فيتو
منتخب مصر للشباب، فيتو

موعد مباراة مصر واليابان في مونديال الشباب

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام الكمبيوتر الياباني مساء اليوم السبت، وتنطلق صافرتها في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة مساء بتوقيت تشيلي.

 

قناة مفتوحة  الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل المباراة قنوات بي إن سبورت المفتوحة بين منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

 

وأوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى، رفقة منتخبات تشيلي البلد المضيف، إلى جانب اليابان ونيوزيلندا.

ويقص منتخب الشباب المصري شريط مبارياته في المونديال في الجولة الأولى بمواجهة منتخب اليابان، ثم يواجه منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية يوم 30 سبتمبر، على أن يختتم مواجهات دور الأول أمام منتخب تشيلي صاحب الأرض منظم البطولة يوم السبت المقبل 4 أكتوبر.

قائمة منتخب الشباب في كأس العالم 

واختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني 21 لاعبا، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة فى كـأس العالم تشيلي.

وتضم القائمة النهائية المعتمدة من الجهاز الفني 21 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي حراس المرمي وأحمد نائل وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف سفاجا وسليم طلب وتيبو جيبريال ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وعمرو بيبو  وعمر خضر ومحمد هيثم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب مباراة مصر واليابان مباراة منتخب مصر منتخب الشباب تحت 20 سنة منتخب اليابان منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة منتخب مصر للشباب موعد مباراة مصر واليابان مونديال الشباب

مواد متعلقة

بمشاركة أحمد حجازي، موعد مباراة نيوم والرياض بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

رونالدو VS بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

بعد خسارته أمام بيراميدز، موعد مباراة أهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

التشكيل المتوقع لأهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

بمشاركة كوكا، موعد مباراة الاتفاق وضمك بالدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 والقنوات الناقلة

ضياء السيد: كيروش لن يقود الأهلي وبرونو لاجي الحل الأنسب

الأكثر قراءة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

انخفاض لم تشهده منذ فترة، بشرى عن سعر الفراخ اليوم السبت في مصر

تغييرات أشد من الأعاصير، توفيق عكاشة: تنفيذ مخطط جديد بالمنطقة خلال أسابيع

وزير الخارجية: مصر ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أمنها المائي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

أخبار مصر: هل صوتت مصر ضد صلاح في الكرة الذهبية، لحظة وفاة عريس أسوان داخل القاعة، منصب هام لنقيب الممثلين بعد استقالته

استطلاع: 53 % من الإسرائيليين يدعمون خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

خدمات

المزيد

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مركز الأزهر للفتوى: السوشيال ميديا تحولت إلى منصات لتطبيع المحرمات وتزيين الفواحش

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والبركة

"شرف الدفاع عن الأوطان" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads