التشكيل المتوقع لأهلي جدة والحزم بالدوري السعودي

يلتقي أهلي جدة أمام نظيره الحزم، اليوم الجمعة، في المباراة التي ستقام بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة مباراة أهلي جدة ضد الحزم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر الجاري.

وسيطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أهلي جدة ضد الحزم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجر إيبانيز – زكريا هوساوي

خط الوسط الدفاعي: فرانك كيسي – زياد الجهني

خط الوسط الهجومي: رياض محرز – إنزو ميلوت – ماتيوس جونسالفيس

خط الهجوم: إيفان توني

التشكيل المتوقع للحزم في الدوري السعودي

حارس المرمى: فاريلا

خط الدفاع: سعود الراشد، عبد الله الشنقيطي، سلطان تنكر، أحمد النخلي.

خط الوسط: باسل السيالي، لورينتس روزييه، أمير سعيود.

خط الهجوم: إلياس موكوانا، عمر السومة، فابيو مارتينيز.

ويمر أهلي جدة بفترة صعبة بعد خسارته لقب كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 على ملعب الإنماء في جدة، ويقود المدرب الألماني ماتياس يايسله مهمة إعادة الفريق إلى المسار الصحيح.

أما الحزم صاحب الأرض، فهو يسعى لاستغلال الأجواء المحلية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد أن جمع نقطة واحدة من أول ثلاث جولات بفوزه في مباراة وتعادله في اثنتين من الدوري السعودي.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

يُظهر تفوق الأهلي بفوزه في 14 مباراة من أصل 25 مواجهة، مقابل 3 خسائر و8 تعادلات، مع تسجيل الراقي 44 هدفًا مقابل 23 هدفًا للحزم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.