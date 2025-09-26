رونالدو VS بنزيما، التشكيل المتوقع للنصر واتحاد جدة بالدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة نظيره النصر السعودي، في مواجهة نارية اليوم الجمعة على ملعب الإنماء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم إقامة مباراة الاتحاد والنصر في مسابقة الدوري السعودي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة الاتحاد والنصر عبر قناة "ثمانية 1" عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام النصر

واستقر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، أن يخوض اللقاء الليلة أمام النصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش

خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد آل موسى، أحمد الجليدان.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو تفاريس، حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، كريم بنزيما.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد

من جهته يتوقع أن يخوض جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، اللقاء أمام الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: أيمن يحيي، محمد سيماكان، أينيجيو مارتينيز، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو غابرييل، جواو فيليكس.

خط الهجوم: كينيجيسلي كومان، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتقاسم النصر واتحاد جدة صدارة الدوري السعودي لهذا الموسم حتى الآن بعد 3 مباريات برصيد 9 نقاط لكل منهما وسط تفوق النصر في الصدارة بفارق الأهداف.

ويستقبل اتحاد جدة ضيفه النصر والذي يتساوى معه في الترتيب ب9 نقاط لكل منهما، ولكن الأخير يتفوق على مستوى فارق الأهداف المسجلة بعد بداية مثالية لفريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس والذي سجل 12 هدفا في 3 مباريات ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وتواجه كريستيانو رونالدو وبنزيما في 9 مباريات بكافة البطولات ويتساويان بـ3 انتصارات لكل منهما.

وساهم كل منهما بـ7 أهداف في هذه المواجهات حيث سجل رونالدو 6 أهداف وتمريرة حاسمة، بينما أحرز بنزيما 5 أهداف وتمريرتان حاسمتان.

