محامي حمو بيكا يطلب البراءة له بعد الحكم بحبسه سنة في قضية حيازة سلاح أبيض

حضر وليد البنا المحامي بالنقض والإدارية العليا أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل وطلب براءة موكله ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش لتخطي مأمور الضبط حدود التفتيش. 

ووصل منذ قليل المطرب الشعبي حمو بيكا إلى محكمة جنح مستأنف قصر النيل لنظر الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه سنة بتهمة حيازة سلاح أبيض. 

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

