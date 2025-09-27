قانوني يكشف مصير حمو بيكا في استئناف اليوم بقضية حيازة سلاح أبيض

تنظر محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بعد قليل، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي محمد مصطفى محمد، الشهير بحمو بيكا، على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 500 جنيه، في القضية رقم 9339 لسنة 2024، والمتهم فيها بحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد أصدرت حكمها غيابيا بتاريخ 1 مارس 2025، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع النفاذ، وتغريمه 500 جنيه. وتقدم حمو بيكا بمعارضة على الحكم، إلا أنه لم يحضر جلسة المعارضة، ولم يمثل أمام المحكمة أي دفاع قانوني عنه، ما أدى إلى تأييد الحكم الغيابي واستمراره كما هو.

وفي جلسة اليوم، حضر المتهم بشخصه أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بصحبة فريق دفاعه، لنظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحقه.

وفي هذا السياق، صرح المستشار القانوني وائل أبو شوشة قائلا إن حضور المتهم اليوم لجلسة الاستئناف يمنحه فرصة جديدة لتقديم دفاعه بعد أن ضاعت منه فرصة المعارضة بسبب غيابه عنها. وأوضح أن المحكمة قد تنتهي إلى تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه بناء على ما يقدمه الدفاع من دفوع وأدلة.

وأضاف أبو شوشة أن في حال تأييد الحكم من محكمة الاستئناف اليوم، يصبح الحكم نهائيا وواجب التنفيذ، ولم يعد أمام المتهم سوى الطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، مع مراعاة أن قبول النقض لا يوقف تنفيذ العقوبة إلا إذا قبل الطعن شكلا وموضوعا.

وتعود الواقعة إلى اتهام المطرب الشعبي بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبرته النيابة جريمة يعاقب عليها القانون، وأحالته على إثرها للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

