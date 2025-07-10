الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مخزن أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخص بحي غرب أسيوط

ضبط مخزن أدوية غير
ضبط مخزن أدوية غير مرخص بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك خلال حملة تموينية موسعة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما سوق الدواء، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المعمول بها، حمايةً لصحة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذت بقيادة مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مأمور الضبط القضائي بهاء الدين دهبي، ومحمد عبد العال حسن مدير إدارة تموين حي غرب، ومفتشي التموين أحمد محمد عثمان وأحمد حسين حسانين، وبالتعاون مع رئيس حي غرب ممدوح جبر، ونائبه محمد عبد العال، وبمرافقة فريق من هيئة الدواء المصرية بأسيوط.

 

ضبط مخزن أدوية غير مرخص يدار بدون سند قانوني

وقد أسفرت الحملة بأسيوط عن ضبط مخزن غير مرخص يدار بدون سند قانوني، يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعتمدة، وجارٍ حاليًا استكمال أعمال الجرد وحصر المضبوطات.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للأدوية، مع التأكيد على أهمية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

ضبط كميات من الأدوية محظور تداولها بمخزن غير مرخص بأسيوط

ضبط 15 ألف قطعة أدوات كهربائية مقلدة داخل مخزن بأسيوط

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات الاتصال المخصصة، ومنها غرفة عمليات المحافظة على الأرقام: (088/2135858) أو (088/2135727)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" عبر الرقم (01066628906)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة:.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية أسيوط التصدى لكافة صور الغش التموين والتجارة الداخلية الدواء المصرية الشكاوى الحكومية الموحدة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تطبيق تليجرام هيئة الدواء المصري هيئة الدواء المصرية رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضبط مخزن أدوية غير مرخص ضبط مخزن ادوية محافظة اسيوط محافظ أسيوط مخزن غير مرخص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

مواد متعلقة

تنفيذي أسيوط يوجه بإعادة تدوير جراكن الغسيل الكلوي (صور)

محافظ أسيوط: إنشاء مصنع لإنتاج التقاوي والأسمدة واستصلاح 2 مليون فدان

جامعة أسيوط تتعاون مع المحافظة لوضع خطة للتخلص الآمن من الكلاب الضالة

فريق طبي بجامعة أسيوط يجري جراحة معقدة لمريض يعاني من ورم بالقلب

25 ألف طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط

رصد 40 حالة إيجابية لتحاليل المخدرات العشوائية على الطرق بأسيوط

تعليم أسيوط تعقد اجتماعا لمراكز توزيع امتحانات الثانوية العامة للالتزام بتأمين نقل الامتحانات

إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 6 مراكز في أسيوط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

جنرال أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويكشف موعد الانهيار الكامل في الولايات المتحدة

استمر 10 أيام فقط، طبيعة المرض الطارئ الذي أصاب المخرج الراحل سامح عبد العزيز

الأهلي يتخذ قرارا بشأن إمام عاشور (تفاصيل)

قبل الزيادة المقترحة، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الحالية

روبي أبرزهن، زيجات المخرج الراحل سامح عبد العزيز وقصة ارتباطه بفنانة شابة قبل وفاته

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للشفاء من الأمراض

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالفرح والطمأنينة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية