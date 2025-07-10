ضبط مخزن أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخص بحي غرب أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك خلال حملة تموينية موسعة نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق، لا سيما سوق الدواء، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المعمول بها، حمايةً لصحة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذت بقيادة مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، وبمشاركة مأمور الضبط القضائي بهاء الدين دهبي، ومحمد عبد العال حسن مدير إدارة تموين حي غرب، ومفتشي التموين أحمد محمد عثمان وأحمد حسين حسانين، وبالتعاون مع رئيس حي غرب ممدوح جبر، ونائبه محمد عبد العال، وبمرافقة فريق من هيئة الدواء المصرية بأسيوط.

ضبط مخزن أدوية غير مرخص يدار بدون سند قانوني

وقد أسفرت الحملة بأسيوط عن ضبط مخزن غير مرخص يدار بدون سند قانوني، يحتوي على كميات كبيرة من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل، بالمخالفة للضوابط والاشتراطات المعتمدة، وجارٍ حاليًا استكمال أعمال الجرد وحصر المضبوطات.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للأدوية، مع التأكيد على أهمية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.

كما جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر قنوات الاتصال المخصصة، ومنها غرفة عمليات المحافظة على الأرقام: (088/2135858) أو (088/2135727)، أو من خلال تطبيق "تليجرام" عبر الرقم (01066628906)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة:.

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