ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية المتنوعة من بينها أدوية منتهية الصلاحية، داخل صيدلية غير مرخصة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها أجهزة الرقابة التموينية على عدد من المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بصحة المواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، نفذت الحملة برئاسة الأستاذ بهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي، وبمشاركة المفتشين محمد أحمد الطوابي وعلي محمد علي، وبالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور مصطفى محمود، والدكتور مينا هاني، والدكتور إسلام يوسف، حيث استهدفت الحملة منطقة مركز الفتح، وأسفرت عن ضبط المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تفتيشية يومية ومفاجئة على جميع المراكز والمدن بأسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في مواصلة الحملات التفتيشية اليومية والمفاجئة على جميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك لضمان وصول السلع التموينية والأدوية للمواطنين بشكل آمن وبجودة عالية، تنفيذًا لخطة الدولة في ضبط الأسواق ومنع الغش التجاري.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة لا تتهاون مع أي مخالفات تمس حياة المواطنين أو تعرّض صحتهم للخطر، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرقابية والأمنية للحد من تداول السلع والأدوية غير المرخصة أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

ودعا محافظ أسيوط جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والرقابية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو أنشطة غير قانونية على الخط الساخن للمحافظة (114) أو أرقام الخط الأرضي (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في نجاح جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

