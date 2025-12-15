18 حجم الخط

حقق منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة للكرة الطائرة الشاطئية إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بعد حصد المركز الثاني والفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب، عقب مشوار مميز قدمت خلاله لاعبات منتخب مصر الوطني مستويات فنية قوية حتى الوصول إلى المباراة النهائية.

ناشئات الكرة الطائرة الشاطئية وصيفات القارة في ألعاب أفريقيا

وظهر منتخب الناشئات بصورة مشرفة عكست حجم العمل المبذول داخل منظومة الكرة الطائرة، حيث قدّم أداءً قويًا أمام منتخبات عريقة في اللعبة، ليؤكد امتلاكه قاعدة واعدة قادرة على تمثيل مصر بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

ويمثل هذا الإنجاز خبرة فنية وتنافسية مهمة للاعبات في بطولة قوية، وخطوة إيجابية على طريق بناء منتخب شاطئي قوي للمستقبل، في إطار خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة لاكتشاف وصقل المواهب في المراحل السنية الصغيرة.

من جانبه، أعرب المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققته ناشئات الكرة الطائرة الشاطئية يُعد ثمرة تخطيط وعمل مستمر.

وقال قمر:"أشعر بفخر كبير بما قدمته بنات مصر في دورة الألعاب الأفريقية للشباب، فقد قدمن مستوى فنيًا مميزًا وأظهرن شخصية قوية داخل الملعب، وهو

ما يعكس تطور الكرة الطائرة الشاطئية في مصر."

ناشئات الكرة الطائرة الشاطئية وصيفات القارة في ألعاب أفريقيا



وأضاف رئيس الاتحاد:"الميدالية الفضية ليست مجرد إنجاز حالي، بل خطوة مهمة في بناء جيل جديد قادر على المنافسة القارية والدولية، ونسعى داخل الاتحاد لتوفير كل سبل الدعم الفني والإداري لهؤلاء اللاعبات من أجل مستقبل أفضل."

واختتم المهندس ياسر قمر تصريحاته قائلًا:"نؤمن بأن الاستثمار في الناشئات هو الطريق الصحيح لصناعة أبطال المستقبل، وما تحقق في هذه البطولة يؤكد أننا نسير في الاتجاه السليم."

