رئيس أم عضو؟ سيد عبد الحفيظ يحسم موقفه من الترشح في انتخابات النادي الأهلي (فيديو)

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على الأخبار المتداولة بشأن ترشحه في انتخابات النادي الاهلي المقبلة.

انتخابات النادي الاهلي

وقال سيد عبد الحفيظ خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة إم بي سي مصر: إنه لا يفكر في الترشح على مقعد رئاسة النادي حاليًّا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة غير مطروحة بالنسبة له في الوقت الراهن، بينما قد يكون الترشح على عضوية مجلس الإدارة خيارًا أقرب للتنفيذ.

وتابع: "أنا لم أخرج من الأهلي حتى أعود له أنا بقى لي 36 سنة في النادي وما ليش شغف تاني غير الأهلي".

وأكد سيد عبد الحفيظ أنه يتمنى خدمة الأهلي كرد الجميل في أي وقت وأي منصب.

وأشار إلى أن لوالديه وزوجته دور كبير في حياته خاصة زوجته التي وقفت بجانبه وقت إعلانه الاعتزال مبكرًا في عمر الـ 26 عامًا بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريًّا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

