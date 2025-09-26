أبرزهم رمضان صبحي، غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش بالدوري

يغيب عن فريق نادي بيراميدز عدد كبير من نجومه خلال مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش

وتتمثل الغيابات في:

أحمد سامي.. للإيقاف

أسامة جلال.. للإصابة

رمضان صبحي.. لاستمرار التأهيل

وليد الكرتي.. لاستمرار التأهيل

محمود مرعي.. لاستمرار التأهيل

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال خلال مباراة الأهلي السعودي في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

إصابة أسامة جلال

وغادر أسامة جلال مصابا في نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة، والتي حسمها بطل أفريقيا وتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري أن أسامة جلال خضع لأشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب لتسريع عودته للملاعب.

