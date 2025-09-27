خليه دايما محتاج لك، عبد الحفيظ يتحدث عن فلسفته في تجديد عقود اللاعبين

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن هيكلة عقود اللاعبين في مصر والنادي الأهلي.

وقال خلال حواره مع الإعلامي ابراهيم فايق في قناة إم بي بي سي: "وأنت بتدير لازم اللعيب يبقى محتاجك مش يتعامل معاك راس براس لأن الفلوس بتقوي اللعيبة".

وتابع: "لازم أكون في الوضع عن قرب في النادي الأهلي عشان أقدر أقيم كيفية إدارة الملف".

وقال: "عبقرية حسن حمدي في الإدارة كانت مميزة وفي تكوينه في العمل الإداري".

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

يواجه الأهلي نظيره الزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريًّا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

