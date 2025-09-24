عودة محمد الشامي للمشاركة في التدريبات الجماعية للمصري (صور)

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، مشاركة اللاعب محمد الشامي في تدريبات الفريق الجماعية للمرة الأولى.

وأجرى الشامي جراحة الرباط الصليبي بألمانيا خلال شهر فبراير الماضي إثر إصابته في مباراة فاركو التي جرت في شهر يناير الماضي.

وعاد الشامي قبل أيام قليلة من قطر، حيث اطمئن تماما على تماثله التام للشفاء وقدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك بعد مناظرة حالته الطبية من قِبل عدد من الاستشاريين.

غياب باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم عن مباراة بتروجيت

تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد وذلك بعد حصولها على الانذار الثالث في مباراة اليوم أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



