قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الطلائع في الثامنة من مساء السبت باستاد الدفاع الجوي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

إصابة أسامة جلال

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع أسامة جلال خلال مباراة الأهلي السعودي في إطار كأس الإنتركونتيننتال.

وغادر أسامة جلال مصابا في نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جمع بين بيراميدز والأهلي السعودي على ملعب الإنماء بجدة، والتي حسمها بطل أفريقيا وتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

أوضح المنيري أن أسامة جلال خضع لأشعة مؤخرا أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وسيتم وضع برنامج تأهيلي للاعب لتسريع عودته للملاعب.

مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة الجيش الرواندي ونادي بيراميدز في إطار مباريات دوري ابطال أفريقيا في إطار رحلة حامل اللقب المصري للاحتفاظ ببطولته.

موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الثانية (بتوقيت كيجالي) الثالثة (بتوقيت القاهرة) يوم الأربعاء ١ أكتوبر المقبل على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية والذي يتسع لقرابة ٢٢ ألف متفرج وهو أحد ملاعب النجيل الصناعي.

حكام مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة موريتانيا الشقيقة بقيادة الحكم عبد العزيز باه ويعاونه مواطنه يوسف محمد محمود المساعد الأول، وإبراهيم سالم حمادي المساعد الثاني، والحكم الرابع بابكار سار.

ويراقب المباراة التنزاني أحمد إيدي مويجي، ويراقب أداء طاقم الحكام ألان بيريس من دولة أفريقيا الوسطى.

