رياضة

بعد تخطيه ولايتا ديتشا الإثيوبي، الاتحاد الليبي يلتقي المصري في الكونفيدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

صعد فريق الاتحاد الليبي للدور التمهيدي الثاني للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لملاقاة فريق المصري البورسعيدي.

 

الاتحاد الليبي وولايتا ديتشا الإثيوبي

وتغلب الاتحاد الليبي على ضيفه فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة إياب الدور التمهيدي الأول للبطولة الكونفدرالية ذاتها والتي أقيمت على ملعب الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس، ليتأهل الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب التي جرت بأثيوبيا قبل نحو أسبوع.

المصري يضرب موعدا مع الاتحاد الليبي 

وبذلك سيلتقي فريق الاتحاد الليبي مع فريق المصري، حيث ستقام مباراة الذهاب بالعاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من أكتوبر المقبل،  فيما ستقام مباراة الإياب بمصر خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

الكونفيدرالية الاتحاد الليبي المصري البورسعيدي ولايتا ديتشا الإثيوبي

الجريدة الرسمية
