احذري تقديم هذه الأكلات فى اللانش بوكس حفاظا على تركيز الطلاب فى المدرسة

اللانش بوكس من الأدوات المهمة التى تستخدم لحفظ ساندويتشات المدرسة للطلاب، وتهتم الأمهات بتحضيرها بعناية.

وجرت العادة على أن تكون ساندويتشات المدرسة مكونة من الأجبان والفول والمربى، ولكن مؤخرا أصبحت ساندويتشات المدرسة تحتوى على الفراخ واللحوم المصنعة والمقليات دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن ثقافة اللانش بوكس فى عصرنا الحالى للأسف خاطئة فمعظم الأمهات تعتقد أن تقديم البرجر والبانية والشاورما وغيرهم جيد فى اللانش بوكس ويشجع الطالب على الطعام ولكن للأسف مثل هذه الأطعمة تسبب خمول الطالب وكسله ما يؤثر على استيعابه للدروس، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الدهون، كما أن مثل هذه الأكلات مناسبة لوجبة الغداء وليس الإفطار.

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أكلات ممنوع تقديمها في اللانش بوكس

وأضافت منى، أن هناك العديد من الأكلات الممنوع تقديمها فى اللانش بوكس، منها:-

المقليات بشكل عام

اللحوم المصنعة

اللحوم الحمراء والدجاج

الشاورما

المكرونة والأرز

الحلوى

العصائر المعلبة.

وتابعت، أن أفضل غذاء يمكن وضعه فى اللانش بوكس هو ساندويتشات الجبن والفول والمربى والبيض مع القليل من الخضروات الطازجة أوالفاكهة مع قطع شيكولاتة داكنة أو حفنة من الفول السوداني، فهذه الأكلات تمنح الشعور بالشبع كما أنها خفيفة وبالتالى تضمن الحفاظ على نشاط الطلاب وتحافظ على تركيزهم.

أكلات ممنوع تقديمها في اللانش بوكس، فيتو

نصائح مهمة لتقوية مناعة طفلك في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها للحفاظ على مناعة الطفل، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.