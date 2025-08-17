الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تجهيزات المدارس 2025، أسعار وأنواع اللانش بوكس بالفجالة (فيديو وصور)

اللانش بوكس
اللانش بوكس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025- 2026، تستعد الأسر المصرية لتجهيز كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية ومستلزمات يومية.

ومن بين هذه الأساسيات التي أصبحت لا غنى عنها في حقيبة كل طالب، يأتي اللانش بوكس أو علبة الطعام، والتي لم تعد مجرد وسيلة لحمل الطعام، بل تحولت إلى وسيلة للحفاظ على الصحة، التنظيم، وتوفير الوقت والمال.

يبدأ استخدام اللانش بوكس مع طلاب رياض الأطفال والمراحل الأولى من التعليم الابتدائي، حيث تحرص الأمهات على تجهيز وجبات صحية لأبنائهن داخل المدرسة، ويستمر هذا الاهتمام حتى المرحلة الإعدادية، حيث يحتاج الطلاب إلى وجبات خفيفة تساعدهم على التركيز خلال اليوم الدراسي الطويل.

يقول مصطفى، شاب صغير يعمل مع والده بمكتبة في الفجالة، في حديثه لـ"فيتو": "اللانش بوكس بقى من الحاجات الأساسية في موسم المدارس، وبنشوف إقبال كبير عليه، خصوصًا من أولياء الأمور اللي عندهم أطفال في كي جي والابتدائي وحتي اعدادي".

أنواع متعددة.. وأشكال تناسب كل الأذواق

تتنوع أشكال وأحجام اللانش بوكس لتناسب احتياجات كل طالب، بدءًا من الأحجام الصغيرة للدور الواحد، وحتى الكبيرة ذات الأقسام المتعددة. وكل نوع له خصائصه وسعره، بحسب المادة المصنوع منها، وعدد القطع المرفقة به.

 لانش بوكس صغير – دور واحد:

يحتوي عادة على شوكة ومعلقة بلاستيك، ويُستخدم للوجبات الخفيفة مثل السندويتشات والفواكه.
 السعر: 25 جنيه فقط.

 لانش بوكس متوسط – ثلاث تقسيمات:

مناسب لتوزيع أكثر من نوع طعام دون خلطها معًا، ومثالي للطلاب في المرحلة الابتدائية والأعدادية.
 السعر: 45 جنيه.

 لانش بوكس كبير – دورين:

يأتي مع شوكة، معلقة، وسكينة بلاستيك، ويتيح حمل وجبتين مختلفتين أو وجبة ووجبة خفيفة في نفس الوقت.
 السعر: 50 جنيه.

 لانش بوكس حراري – يستخدم داخل الميكروويف:

مصنوع من خامات آمنة تتحمل الحرارة، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنازل أو المدارس  التي توفر إمكانية تسخين الطعام كما انه مناسب للكبار الذين يحرصون الذهاب الي العمل بوجبات صحية.
 السعر: 130 جنيه.

الاختيار بين العملية والشكل

يؤكد مصطفى أن كثيرًا من الطلاب يختارون اللانش بوكس بناءً على الشكل الخارجي، مثل الرسومات الكرتونية المفضلة لديهم أو الألوان الزاهية، بينما يهتم أولياء الأمور أكثر بـجودة الخامة وسهولة التنظيف وسلامة الاستخدام.

"فيه أمهات بتيجي تطلب نوع معين لأنه آمن وصحي وممكن يدخل الميكروويف، وبيفضلوا اللانش بوكس المقسم علشان الولاد يحبوا يأكلوا من كل حاجة بدون ما الأكل يختلط"، يوضح مصطفى.

نصيحة للتوفير والاختيار الذكي

ينصح التجار بضرورة شراء اللانش بوكس من أماكن موثوقة لضمان جودة الخامة وعدم تفاعلها مع الطعام، خصوصًا مع الأنواع البلاستيكية، كما يُفضل شراء الأحجام المناسبة لسن الطالب، لتفادي الحمل الزائد أو المساحة الضائعة.

وبالطبع، يبقى الشراء من أسواق الجملة مثل الفجالة هو خيار ذكي للتوفير، خاصة مع توفر عشرات الخيارات بأسعار أقل من المحلات الكبرى.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اقتراب العام الدراسي الجديد أسعار اللانش بوكس الانش بوكس كيف تحافظ علي صح الاطفال سوق الفجالة

مواد متعلقة

إقبال كبير على محال الفجالة لشراء مستلزمات المدارس.. ارتفاع أسعار الأدوات المستوردة والكتب الخارجية.. ودستة الأقلام الجاف تسجل 100 جنيه (فيديو)

التموين: 20 مليون جنيه إجمالي مبيعات أهلا مدارس بمنطقة السواح

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads