تجهيزات المدارس 2025، أسعار وأنواع اللانش بوكس بالفجالة (فيديو وصور)

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025- 2026، تستعد الأسر المصرية لتجهيز كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية ومستلزمات يومية.

ومن بين هذه الأساسيات التي أصبحت لا غنى عنها في حقيبة كل طالب، يأتي اللانش بوكس أو علبة الطعام، والتي لم تعد مجرد وسيلة لحمل الطعام، بل تحولت إلى وسيلة للحفاظ على الصحة، التنظيم، وتوفير الوقت والمال.

يبدأ استخدام اللانش بوكس مع طلاب رياض الأطفال والمراحل الأولى من التعليم الابتدائي، حيث تحرص الأمهات على تجهيز وجبات صحية لأبنائهن داخل المدرسة، ويستمر هذا الاهتمام حتى المرحلة الإعدادية، حيث يحتاج الطلاب إلى وجبات خفيفة تساعدهم على التركيز خلال اليوم الدراسي الطويل.

يقول مصطفى، شاب صغير يعمل مع والده بمكتبة في الفجالة، في حديثه لـ"فيتو": "اللانش بوكس بقى من الحاجات الأساسية في موسم المدارس، وبنشوف إقبال كبير عليه، خصوصًا من أولياء الأمور اللي عندهم أطفال في كي جي والابتدائي وحتي اعدادي".

أنواع متعددة.. وأشكال تناسب كل الأذواق

تتنوع أشكال وأحجام اللانش بوكس لتناسب احتياجات كل طالب، بدءًا من الأحجام الصغيرة للدور الواحد، وحتى الكبيرة ذات الأقسام المتعددة. وكل نوع له خصائصه وسعره، بحسب المادة المصنوع منها، وعدد القطع المرفقة به.

لانش بوكس صغير – دور واحد:

يحتوي عادة على شوكة ومعلقة بلاستيك، ويُستخدم للوجبات الخفيفة مثل السندويتشات والفواكه.

السعر: 25 جنيه فقط.

لانش بوكس متوسط – ثلاث تقسيمات:

مناسب لتوزيع أكثر من نوع طعام دون خلطها معًا، ومثالي للطلاب في المرحلة الابتدائية والأعدادية.

السعر: 45 جنيه.

لانش بوكس كبير – دورين:

يأتي مع شوكة، معلقة، وسكينة بلاستيك، ويتيح حمل وجبتين مختلفتين أو وجبة ووجبة خفيفة في نفس الوقت.

السعر: 50 جنيه.

لانش بوكس حراري – يستخدم داخل الميكروويف:

مصنوع من خامات آمنة تتحمل الحرارة، ما يجعله مثاليًا للاستخدام في المنازل أو المدارس التي توفر إمكانية تسخين الطعام كما انه مناسب للكبار الذين يحرصون الذهاب الي العمل بوجبات صحية.

السعر: 130 جنيه.

الاختيار بين العملية والشكل

يؤكد مصطفى أن كثيرًا من الطلاب يختارون اللانش بوكس بناءً على الشكل الخارجي، مثل الرسومات الكرتونية المفضلة لديهم أو الألوان الزاهية، بينما يهتم أولياء الأمور أكثر بـجودة الخامة وسهولة التنظيف وسلامة الاستخدام.

"فيه أمهات بتيجي تطلب نوع معين لأنه آمن وصحي وممكن يدخل الميكروويف، وبيفضلوا اللانش بوكس المقسم علشان الولاد يحبوا يأكلوا من كل حاجة بدون ما الأكل يختلط"، يوضح مصطفى.

نصيحة للتوفير والاختيار الذكي

ينصح التجار بضرورة شراء اللانش بوكس من أماكن موثوقة لضمان جودة الخامة وعدم تفاعلها مع الطعام، خصوصًا مع الأنواع البلاستيكية، كما يُفضل شراء الأحجام المناسبة لسن الطالب، لتفادي الحمل الزائد أو المساحة الضائعة.

وبالطبع، يبقى الشراء من أسواق الجملة مثل الفجالة هو خيار ذكي للتوفير، خاصة مع توفر عشرات الخيارات بأسعار أقل من المحلات الكبرى.

