4 نصائح من معهد التغذية لاختيار لانش بوكس صحي لطفلك

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح للأمهات بشأن كيفية اختيار لانش بوكس صحي تزامنا مع بدء العام الدراسي.

وتضمنت نصائح معهد التغذية:

١- أن يكون اللانش بوكس محكم الغلق

٢- محفور عليه رقم 5 أي أنه صنع من اجود الخامات

٣- خالٍ من مادة BPa وهي مادة كيميائية ضارة تستخدم في صناعة البلاستيك

٤- أن يكون مقسم وحجمه مناسب للطفل

من جانب آخر، قدمت هيئة الدواء بعض النصائح لحماية الطلاب والطالبات من نزلات البرد والإنفلونزا في العام الدراسي منها:-​​

-أخذ لقاح الإنفلونزا السنوي.​​

- غسل الأيدي بالماء والصابون بانتظام.​​

-تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح.​​

- تجنب مخالطة المصاب أو مشاركة أغراضه.​​

- استخدام المنديل عند العطس والتخلص منه مباشرة.​​

وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية تعويد الطفل على تناول الأكل الصحي، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​​

وقالت هيئة الدواء انه يقضي الأطفال الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي، ويكون اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​​

كما يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​​

وأوصت بحصول الطفل على ٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، المشي، والجري، وممارسة الرياضة مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​​