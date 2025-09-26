منتخب الشباب يؤدي مرانه الأخير قبل مواجهة اليابان في كأس العالم بتشيلي

أدى لاعبو منتخب مصر للشباب المران الرئيسي والأخير،استعدادا لمواجهة اليابان في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما، والمقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

وأجرى المنتخب تدريبه الأساسي على أحد الملاعب القريبة من الاستاد الوطني "خولي مارتينيز" بالعاصمة سانتياجو، والذي سيستضيف مباريات الفراعنة في البطولة.

وعقب انتهاء المران، توجه اللاعبون والجهاز الفني إلى ملعب المباراة في جولة استكشافية استمرت نحو نصف ساعة، استهلوها بقراءة الفاتحة في منتصف الملعب، قبل أن يقوموا بجولة مشي فردية وجماعية على أرضيته.

فيفا يعتمد الزي الرسمي لمنتخب مصر بمونديال الشباب

فيما استضاف فندق إقامة منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم للكشف عن زي وملابس الفريق واعتمادها قبل انطلاق منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

كما استعرض حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب خلال الجلسة، بطاقات اللاعبين ومطابقتها بجوازات السفر قبل أن يخضع اللاعبون والجهاز الفني لجلسة التصوير الرسمية الخاصة بالبطولة.

موعد مباراة مصر واليابان في كأس العالم للشباب

يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب اليابان مساء غد السبت، وتنطلق صافرتها في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت تشيلي.

القناة الناقلة لمباراة مصر واليابان

ومن المقرر، أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الياباني على الهواء مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.