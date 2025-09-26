الجمعة 26 سبتمبر 2025
رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي في مونديال اليد

 يلتقي فريق كرة اليد بالنادي الأهلي «رجال» مع نظيره سيدني الأسترالي، اليوم الجمعة، في أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي 

 تنطلق المباراة في صالة العاصمة الإدارية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، ويسعى فريق رجال يد الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز لتحقيق الفوز في لقاء اليوم قبل مواجهة فيزبريم المجري في ثاني لقاءاته يوم الأحد المقبل.

 

قائمة الأهلي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية

 وكان ديفيد قد أعلن قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات البطولة وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏  

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.

الأهلي كأس العالم للأندية النادي الأهلي وسيدني الأسترالي رجال يد الاهلي

