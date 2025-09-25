الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

برونو لاج
برونو لاج

 اقترب البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأهلي قدم عرض رسمي للمدرب البرتغالي من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح جاليتي أن مكالمة فيديو جمعت بين مسؤولي الأهلي وبرونو لاج، أبدى خلالها الأخير اهتمامه بالعرض، مؤكدا أن عائلته ترحب بخوض تجربة جديدة في مصر.

 

 وأشار إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة خلال الأيام المقبلة لحسم جميع التفاصيل والاتفاق على الخطوات النهائية للتعاقد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية. 

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

مواد متعلقة

الأكثر قراءة

خدمات

انفوجراف

