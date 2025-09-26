الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة ينعى ضحايا حريق مصنع النسيج

حريق المحلة
حريق المحلة

نعى نادي غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، في بيان رسمي ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم نتيجة حريق أحد المصانع بالمحلة الكبرى، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أبناء المدينة.

وأضاف النادي في بيانه: يتقدم مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبون بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

بلدية المحلة يعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية 

أعلن نادي بلدية المحلة برئاسة الدكتور مصطفى الشامي، الحداد وتعليق الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالنادي، حدادًا على ضحايا الحريق الذي شهده أحد مصانع الغزل بمدينة المحلة الكبرى.

ونشر نادي بلدية المحلة بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “يُعلن نادي بلدية المحلة، برئاسة الدكتور مصطفى الشامي، الحداد لمدة 3 أيام مع تعليق جميع الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وذلك حدادًا على ضحايا حادث الحريق المأساوي بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمدينة”.

وأضاف البيان: “يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل”.

ونجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في انتشال جثمان عامل آخر، وبذلك يرتفع عدد ضحاياحريق مصنع المحلة  لـ11 شخصًا.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 10 جثامين لعمال من بين أنقاض مصنع الملابس الذي شب فيه حريق هائل الماضي بالمحلة الكبرى، والذي أدى إلى انهيار أجزاء من المبنى.

وفي تلك الأثناء تواصل فرق الإنقاذ بالغربية أعمال البحث وسط المخاطر الكبيرة الناتجة عن بقايا الانهيارات وحرارة الحريق، لضمان انتشال أي مفقودين آخرين محتملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلدية المحلة المحلة مصطفى الشامي غزل المحلة

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي وسيدني الأسترالي في مونديال اليد

أولمبيك ليون يتخطى أوتريخت بهدف نظيف في الدوري الأوروبي

بورتو يفوز على ريد بول سالزبورج بهدف في الدوري الأوروبي

محمد يوسف: نضع معايير محددة لاختيار المدرب الجديد وهذه تطورات أزمة ياسر إبراهيم

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

راية يتعادل مع مالية كفر الزيات 2/2 في دوري المحترفين

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

الأكثر قراءة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

بلدية المحلة يعلق أنشطته الرياضية والاجتماعية حدادًا على ضحايا حريق مصنع الغزل

الأرصاد تحذر سكان جنوب الصعيد والبحر الأحمر من هذه الظاهرة الجوية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق في واقعة التعدي على زميله بأكتوبر

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

الأردن: غطرسة إسرائيل تهدد الأمن الإقليمي والدولي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بقدوم أمور سيئة

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads