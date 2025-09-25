كل ماتريد معرفته عن منتخب اليابان منافس مصر في مونديال الشباب

يستهل منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، مشواره في النسخة رقم 24 لكأس العالم بمواجهة صعبة أمام نظيره الياباني مساء السبت، على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس بالعاصمة سانتياجو في افتتاح منافسات المجموعة الأولى للبطولة.

وحرص الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، على إلقاء الضوء على عملاق الكرة الآسيوية الذي يواجه منتخب مصر في النهائيات لأول مرة في النقاط التالية:

- تحمل هذه المشاركة الرقم 12 في تاريخ "أحفاد الساموراي" في البطولة منذ انطلاقة نسختها الأولى في ضيافة تونس عام 1977.

- أفضل إنجازات منتخب اليابان كانت بلوغ المباراة النهائية في نيجيريا سنة 1999 لكنه خسر أمام منتخب إسبانيا برباعية دون مقابل.

- في النسخة السابقة في الأرجنتين 2023 ودع منذ الدور الأول بحلوله ثالثًا في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على السنغال (1 – 0) وخسارتين أمام كولمبيا (1 – 2) والكيان الصهيوني (1 – 2) أيضًا.

- يبدأ منتخب اليابان مشواره أمام منتخب مصر مساء السبت على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس، ثم يواجه منتخب تشيلي صاحب الأرض في 30 من نفس الشهر على ذات الملعب بالعاصمة سانتياجو، قبل أن يختتم مسيرته بمواجهة منتخب نيوزيلندا على ملعب إلياس فيجروا براندر بمدينة فالبارايسو في 3 أكتوبر.

- تأهل منتخب اليابان لنهائيات كأس العالم بعد بلوغه المربع الذهبي في كأس أسيا بالصين أقيمت خلال الفترة من 12 فبراير حتى 1 مارس بمشاركة 16 منتخبًا.

- خاض منافسات البطولة في المجموعة الرابعة وحل ثانيًا برصيد 5 نقاط من فوز على تايلاند (3 – 0) وتعادلين مع سوريا (2 – 2) ومنتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الأول برصيد 7 نقاط بنتيجة (1 – 1).

- في ربع النهائي تخطى منتخب إيران بركلات الترجيح بعد التعادل (1 – 1) وتأهل للمونديال، ثم خسر أمام أستراليا (0 – 2) في نصف النهائي.

- يقود يوزو فوناكوشي (48 سنة) منتخب اليابان للشباب منذ 1 مايو 2024 واختار قائمة تضم 21 لاعبًا لخوض البطولة بينهم 3 محترفين هم: كيتا كازوناري قلب دفاع ريال سوسيداد، والإسباني كوزوجي كيتا ظهير أيسر، وديورغاردنز السويدي وأغلى لاعبي الفريق بقيمة 4 ملايين يورو، بالإضافة لـ تاكا اوكا رينتو مهاجم فالنسيان الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا فقط.

- مع هذا الثلاثي تضم تشكيلة "الساموراي" عدد أخر من العناصر المتميزة التي تنشط في أندية محلية، ومن المتوقع أن تلمع في البطولة وتحصل على فرصة للاحتراف الخارجي وأبرزهم: سويتشيرو موري مدافع ناجويا جرامبوس، وريونوسوكي ساتو متوسط ميدان، ويوتو أوزيكي لاعب وسط كاواساكي فرونتال.

