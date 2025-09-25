الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بورتو يفوز على ريد بول سالزبورج بهدف في الدوري الأوروبي

بورتو
بورتو

فاز فريق بورتو البرتغالي علي نظيره فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

وسجل هدف الفوز لفريق بورتو اللاعب ويليام جوميز في الدقيقة 90+3.

نتائج أول مباريات الدوري الأوروبي

بنتائج مثيرة، شهدت الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج" للموسم (2025-2026) إقامة 9 مباريات، مساء أمس الأربعاء، على مختلف الملاعب الأوروبية.

أسفرت منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة "يوروبا ليج" عن نتائج مثيرة أبرزها هزيمة فريق فنربخشة التركي أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي (1-3) وفوز روما الإيطالي على مضيفه نيس الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج":

باوك سالونيكي (اليونان) – ماكابي تل أبيب (إسرائيل) - (0-0)

إف سي ميديلاند (الدنمارك) - شتورم جراتس (النمسا) – (2-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) – فنربخشه (تركيا) – (3-1)

ريال بيتيس (إسبانيا) - نوتنجهام فوريست (إنجلترا) – (2-2)

النجم الأحمر بلجراد (صربيا) – سيلتيك (إسكتلندا) – (1-1)

فرايبورج (ألمانيا) – بازيل (سويسرا) – (2-1)

سبورتنج براجا (البرتغال) – فينورد (هولندا) – (1-0)

مالمو (السويد) - لودوجوريتس رازجراد (بلغاريا) – (1-2)

نيس (فرنسا) – روما (إيطاليا) – (1-2)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى الأوروبي يوروبا ليج نيس روما بورتو

مواد متعلقة

محمد يوسف: نضع معايير محددة لاختيار المدرب الجديد وهذه تطورات أزمة ياسر إبراهيم

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

راية يتعادل مع مالية كفر الزيات 2/2 في دوري المحترفين

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

سيراميكا يطلب استعارة حارس مرمى الأهلي

قناة برتغالية تؤكد اقتراب برونو لاج من تدريب الأهلي

نتائج 5 مباريات في دوري المحترفين اليوم الخميس

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

بتنشر الفسق والفجور، بلاغ للنائب العام ضد الراقصة دينا بعد افتتاح أكاديمية "الرقص الشرقي"

وفاة لاعب أرسنال السابق عن عمر 21 عاما

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد إتمام التصالح مع أسرة صديقه المصاب

الشباب الأربعة على الأسفلت، الإفراج عن المتهمين في قضية مطاردة فتيات طريق الواحات

محاولات صلح بين الفنان أحمد رزق وأسرة صديق نجله في أكتوبر

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads