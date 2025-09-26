مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو مدرب فريق ريال مدريد عن قائمة الميرنجي لديربي مدريد أمام غريمه أتلتيكو مدريد المقرر لها ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسين.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فرانكو ماستانتونو، إندريك.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو مدريد غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

