رسائل قوية من حمادة الشربيني للاعبي منتخب الشباب قبل مواجهة اليابان بالمونديال

عقد حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب الشباب فى تشيلي لقاء مع اللاعبين على هامش التدريب الأول للمنتخب فى مدينة سانتياجو التي تستضيف مباريات مصر فى كأس العالم تحت 20 سنة والتى تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل

الشربيني يشيد بانضباط اللاعبين

وقال حمادة الشربيني فى حضور الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامه نبيه المدير الفني: بداية انقل لكم تحيات مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة والذى يتابع معي بشكل مستمر للاطمئنان عليكم ؛ لقد انتهينا فى المرحلة الأولى منذ وصولنا تشيلي بخوض معسكر فى مدينة كونتيرو لمدة عشرة أيام من 13 الي 23 سبتمبر الجاري ؛ ولقد حقق المعسكر الاهداف المرجوة منه ؛ وأنا شخصيا سعدت بالتزامكم وانضباطكم ورغبتكم الواضحة فى الاعلان عن أنفسكم بالمونديال وهو ما وضح من خلال التدريبات والأداء الرجولى فى وديتي سان لويس والتى فزتم بها بخمسة أهداف نظيفة وتجربة نيو كاليدونيا التي تفوقتم فيها بثلاثة أهداف نظيفة.



الشربيني يحفز لاعبي منتخب الشباب

وتابع الشربيني للاعبي منتخب الشباب، اثق فى قدارتكم وأصالة معدنكم لأنكم قادرون على إسعاد الجماهير وتحقيق أحلامهم فى المونديال وهذا لن يحدث إلا بالكفاح والقتال والصبر والمثابرة لأن المنافسات لن تكون سهلة وستكون أمام منتخبات كبيرة وقوية وعنيدة.

ضربة البداية أمام اليابان مهمة

ويضيف حمادة الشربيني قائلا: ضربة البداية أمام اليابان يوم السبت المقبل مهمة جدا هو فريق كبير وقوى ومنظم ولكنى اثق غيكم جميعا ومفتاح النصر بالنسبة لكم في مثل هذه المناسبات هو التحلي بالروح القتالية التى تميز اللاعب المصري والتركيز الشديد فى أدق التفاصيل.

وكشف الشربيني عن أمنياته للمنتخب بأن يصل إلى أبعد نقطة فى البطولة مشددا على ثقته فى كل اللاعبين قائلا لهم: أنكم تستطيعون.

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في سانتياجو

هذا وقد تدرب المنتخب فى سانتياجو لأول مرة عقب وصوله قادما من كوينتيرو وجاء التدريب متكامل حيث قاد الكابتن أسامة نبيه مجموعة المدافعين بينما تولى الكابتن علاء عبده المدرب العام تدريب المهاجمين والكابتن أيمن طاهر قاد مران حراس المرمي؛ وحرص الجهاز الفني على الاستماع إلى تحليلات محمود فايز مدير إدارة تحليل الأداء بالاتحاد والذي يتواجد رفقة مساعده زياد الشعراوي مع المنتخب وذلك لتحديد مواطن القوة والضعف فى المنتخب الياباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.