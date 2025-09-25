الخميس 25 سبتمبر 2025
احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

أكد الإعلامي مدحت شلبي احترامه الكامل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشددًا على أن تصريحاته الأخيرة لم تكن موجهة إلى شخصه أو حياته الخاصة.

وقال شلبي خلال برنامجه على قناة MBC مصر 2: "الخطيب أسطورة كبيرة وقيمة عظيمة، وما قلته لم يكن له علاقة بحياته الشخصية مطلقا، وإنما جاء في إطار عام يهدف إلى تهدئة الأجواء والارتقاء بالرياضة المصرية".

وأضاف: "مسألة التأشيرة لم تكن أساس الموضوع، بل مجرد مثال للتأكيد على ضرورة عدم إثارة الجماهير أو اللعب بمشاعرها، خاصة أن الخطيب يتمتع بمكانة وحب كبير بين الجماهير، وندعو له دائما بالصحة والعافية".

وأوضح شلبي أن الخطيب سبق وأعلن عدم رغبته في الترشح لانتخابات الأهلي المقبلة، مؤكدا أن هذا شأن يخص الجمعية العمومية فقط، وأنه لم ولن يتحدث مطلقًا عن حياته الخاصة.

واختتم: “ما أقوله أنا فقط المسئول عنه، والقناة لم تطلب مني أي تصريح، ما ذكرته بشأن التأشيرة وصلني من مصدر وربما لم يكن دقيقا، وإذا أخطأت فأنا أعتذر”.

 

الأهلي يقدم شكوى ضد مدحت شلبي

وقررت إدارة النادي الأهلي تكليف محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامي مدحت شلبي، بسبب ما جاء على لسانه بشأن محمود الخطيب، رئيس النادي،  في برنامجه الذي تبثه قناة « MBC Masr 2»، وتقديم بلاغ للنائب العام، وشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أثار الجدل بتصريحات قوية وجهها إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع على فضائية mbc مصر2، حيث تناول في حلقة أمس الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة، وصحة رئيس القلعة الحمراء، إلى جانب أسباب غيابه عن بعثة الفريق في الولايات المتحدة.

وقال شلبي: إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لصحة الخطيب، مؤكدًا: "إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح بخوض الانتخابات المقبلة، فالأسرة والصحة أولى من أي شيء، والأهلي كيان لا يتوقف على الأشخاص."

أزمة التأشيرة.. لا علاقة بالمرض

كما كشف شلبي أن غياب الخطيب عن بعثة الأهلي المتجهة إلى الولايات المتحدة لم يكن بسبب ظروف صحية كما أشيع، وإنما لعدم حصوله على تأشيرة الدخول بعد التقديم عبر الإنترنت، متسائلًا: "لماذا نربط الأمر بالمرض ونصدر للجماهير صورة غير دقيقة؟"

