محمد يوسف: نضع معايير محددة لاختيار المدرب الجديد وهذه تطورات أزمة ياسر إبراهيم

كشف محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن المعايير التي وضعها النادي لاختيار المدير الفني الجديد خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، مشيرا إلى أن الملف يتم التعامل معه بحرص شديد لتأمين التعاقد مع مدرب على مستوى طموحات الجماهير.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي شعبيته كبيرة جدا، ونعمل بجدية كبيرة على ملف المدير الفني، والأمر ليس سهلا، هناك مدربين بمبالغ ضخمة جدا، ومع فرق العملة يصبح الرقم أكبر، لذلك نحن نسعى للتوازن، بحيث يكون المدرب شخصية قوية، يمتلك خبرة، عمره مناسب، يواكب طموحات النادي، ولديه مرونة فنية وتكتيكية".

وأضاف: "لن نعلن أي تفاصيل إلا بعد إتمام الاتفاق بشكل نهائي، فالنادي الأهلي له نظامه، والاختيار سيكون بعناية شديدة بما يتناسب مع إنجازات وتاريخ النادي".

وعن أزمة ياسر إبراهيم الأخيرة، أوضح: "اللاعب اعتذر عما حدث، وتمت تسوية الأمور بشكل ودي مع الجهاز الفني وزملائه، ولا توجد أي مشاكل، ووليد صلاح الدين يتولى هذه الملفات بالتنسيق الكامل بيننا".

كما تطرق المدير الرياضي إلى موقف اللاعبين المصابين قائلًا: "إمام عاشور أجرى التحاليل اللازمة وحالته تتحسن بشكل جيد، أما مشاركة زيزو في القمة المقبلة أمام الزمالك فهي بيد الجهاز الطبي فقط، ولا صحة لما تردد عن تغيير الطاقم الطبي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

