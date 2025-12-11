أول قرار ضد مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر

18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بإيداع مضطرب نفسي بمستشفى العباسية للأمراض العقلية وذلك لاتهامه بالتعدي على رجال الشرطة لفظيًّا دون سبب في مدينة نصر.

رصدت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي لفظيًّا على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين اتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه.

كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسيًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامه بالتحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.